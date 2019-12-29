ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло

Новости » Политика     29.12.2019 - 10:40
В Украине увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В большинстве городом суммы в платежках уменьшились на треть

В Украине увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло.

"Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев - жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках", - сообщил премьер.

При этом он отметил, что не везде местные власти пересмотрели тарифы.

"Призываю глав каждого города оперативно осуществить все необходимое - цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года", - заявил Гончарук.

Напомним, в платежках за декабрь 2019 года, которые киевляне получат в январе следующего года, стоимость отопления и горячей воды будет снижена на 22-23%. Уменьшение тарифов произошло после снижения цены на газ.

Кроме того, премьер Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабинета министров, которое меняет процедуру установления тарифов.

В Киеве снизили тарифы на отопление и горячую воду Кабмин подготовит новый макропрогноз в начале 2020 для пересмотра госбюджета
Новости Украины тарифыАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь