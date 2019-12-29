В Україні різко знизять комуналку: кому пощастить і коли чекати нові платіжки

Тарифи на тепло будуть знижені майже на третину в багатьох великих містах України. Кому пощастить з новими комунальними тарифами, і коли чекати платіжки зі знижкою в матеріалі Styler.

Після того, як уряд ухвалив рішення, що дозволяє знизити тарифи на опалення, ряд обласних, районних центрів, селищ почав переглядати вартість тепла. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй Facebook-сторінці.

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У яких містах будуть знижені тарифи

Київ,

Дніпро,

Харків,

Чернігів,

Суми,

Полтава,

Кропивницький,

Житомир,

Черкаси,

Херсон,

Тернопіль,

Рівне,

Луцьк,

Чернівці,

Маріуполь,

Кривий Ріг,

Біла Церква,

Буча,

Обухів,

Сєвєродонецьк.

При цьому прем'єр зазначив, що не всюди місцева влада переглянули тарифи, і закликав голів всіх українських населених пунктів оперативно знизити тарифи на тепло для населення.

В Україні знизять комунальні тарифи на опалення (фото: facebook.com/PMHoncharuk)

На скільки знизять тарифи на тепло

На даний момент відомо, що в Києві тарифи знизять на 22-23 відсотки на опалення і гарячу воду. А у Кропивницькому в нових платіжках ціна на тепло буде нижче на 28,7%.

Коли чекати "пільгові" платіжки

Нові платіжки зі зниженим тарифом мешканці зазначених вище міст отримають вже в січні 2020 року. Знижка почне поширюватися за послуги, використані в грудні 2019-го.

Нагадаємо, тарифи на опалення і гарячу воду різко підвищилися з 2016 року після затвердження нових цін на газ, але в березні 2109 року вони були визнані незаконними.