В Україні різко знизять комуналку: кому пощастить і коли чекати нові платіжки

Комунальні тарифи переглянуть для ряду великих міст
Тарифи на тепло будуть знижені майже на третину в багатьох великих містах України. Кому пощастить з новими комунальними тарифами, і коли чекати платіжки зі знижкою в матеріалі Styler.
Після того, як уряд ухвалив рішення, що дозволяє знизити тарифи на опалення, ряд обласних, районних центрів, селищ почав переглядати вартість тепла. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй Facebook-сторінці.
На скільки насправді зростуть пенсії у 2020 році: озвучені цифри
При цьому прем'єр зазначив, що не всюди місцева влада переглянули тарифи, і закликав голів всіх українських населених пунктів оперативно знизити тарифи на тепло для населення.
В Україні знизять комунальні тарифи на опалення (фото: facebook.com/PMHoncharuk)
На даний момент відомо, що в Києві тарифи знизять на 22-23 відсотки на опалення і гарячу воду. А у Кропивницькому в нових платіжках ціна на тепло буде нижче на 28,7%.
Нові платіжки зі зниженим тарифом мешканці зазначених вище міст отримають вже в січні 2020 року. Знижка почне поширюватися за послуги, використані в грудні 2019-го.
Нагадаємо, тарифи на опалення і гарячу воду різко підвищилися з 2016 року після затвердження нових цін на газ, але в березні 2109 року вони були визнані незаконними.