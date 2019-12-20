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Украинцам начали пересчитывать коммуналку: как вернуть деньги

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 07:11
Украинцам начали пересчитывать коммуналку: как вернуть деньги
Коммуналка в Украине была завышена с 2016 года (коллаж: РБК-Украина)

Коммунальные тарифы на газ, тепло и горячую воду были завышены с 2016 года

Коммунальные тарифы на газ, которые действовали с мая 2016 года, были признаны незаконными в марте 2019. Украинцы уже начали обращаться в суд с требование вернуть у облгазов переплаченные за бытовой газ, отопление и горячую воду деньги. Как восстановить справедливость - в материале Styler.

Так, 13 декабря 2019 года в Донецкой области было принято судебное решение в пользу истца. Суд обязал коммунальное предприятие провести перерасчет и вернуть потребителю переплату за газ, тепло и горячую воду. Решение суда разлетелось по соцсетям и показало украинцам, что восстановить справедливость реально.

"Суды стали удовлетворять иски людей о перерасчете цены на газ в сфере начислений за услуги централизованного отопления", - написал юрист Александр Дзюба, опубликовавший судебное решение.

Украинцам начали пересчитывать коммуналку: как вернуть деньги

В Украине начали возвращать переплату за коммуналку (фото: facebook.com/alexx.dzuba)

Как получить перерасчет

На сайте общественной организации "Публичный аудит" есть образцы заявлений по перерасчету излишне уплаченных сумм за отопление, а также письмо, которое можно адресовать "газовикам" и "тепловикам".

Если же в ответ на письмо вы получили отказ, организация предлагает оформить заявление в суд по образцу, размещенному на сайте.

К иску можно приложить распечатки с сайтов Национальной комиссии по регулировке энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП): по динамике изменения тарифов, информацию о "средневзвешенной структуре тарифов", а также распечатки судебных решений по незаконности тарифов.

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