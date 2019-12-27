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На сколько на самом деле вырастут пенсии в 2020 году: озвучены цифры

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 10:18
На сколько на самом деле вырастут пенсии в 2020 году: озвучены цифры
Пенсии в Украине 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине и их рост заложены в Госбюджет на 2020 год

Пенсия в Украине в 2020 году вырастет ровно настолько, насколько это было заложено в Государственном бюджете на следующий год. Почему будет очень сложно выполнить обещания правительства по социальным выплатам и коммунальным тарифам - в материале Styler.

По словам экономического эксперта Алексея Дорошенко рост пенсий на следующий год заложен на уровне 5%. И хотя в правительстве и обещают больше, ничего подобного в документах фактически не прописано.

"В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5%. Хотя власть обещает больше, но это маловероятно, так как ничего не прописано на этот счет в документах", - считает эксперт.

Увеличить фактическую пенсию сможет снижение тарифов на отопление на треть уже в платежках за декабрь, которое анонсировал премьер-министр Алексей Гончарук.

Но экономист Алексей Дорошенко считает, что эти цифры нереальны, максимум, на который может в ближайшее время снизиться коммуналка, это 10%.

"Если оплата на коммунальные услуги будет снижена, то пенсионерам станет жить легче. Снизить на 50 или 30% коммунальные тарифы в стране не реалистично", - сказал Дорошенко.

Стоит отметить, что недавно президент Зеленский анонсировал новую социальную программу - пенсионерам категории 80+ будут доплачивать от 400 до 1100 гривен ежемесячно. И на эти цели уже заложено 13 млн гривен.

Кроме того, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предусматривает увеличение минимальной пенсии в два раза.

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Новости Украины пенсииАлексей Гончарук
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