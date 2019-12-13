В Украине резко повысят пенсии: кому повезет в 2020 году

Пенсии в Украине резко вырастут для некоторых категорий пенсионеров в 2020 году. Об этом рассказал Владимир Зеленский в программе "Право на владу" на 1+1. При этом прибавка может составить до 1100 гривен - для многих пожилых людей это огромные деньги.

В Украине около 12 миллионов пенсионеров, всем сразу пенсии поднять невозможно. Но некоторым категориям в 2020 году очень повезет.

По словам президента Зеленского, в правительстве разработали механизм, который позволит в следующем году прибавить от 400 до 1100 гривен для пенсионеров, старше 80-ти лет.

"Таких людей много. Очень много. Мы на них выделим 13 млрд гривен в 2020 году", - заявил президент Украины.

При этом Владимир Зеленский анонсировал, что дальше возрастная планка для прибавок пенсий по возрасту будет снижаться до 75-ти, а далее и до 70-ти лет.

Президент также уточнил, что в следующем году в Украине будет сокращено количество получателей субсидий. Напомним, Верховная Рада приняла "закон о верификации", по которому получатели субсидий и других социальных выплат будут более тщательно проверяться.

К слову, с 1 декабря минимальные пенсии увеличились всего на 74 гривны с 1564 до 1638 грн.