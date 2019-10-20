ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому: все подробности

STYLERЖизнь    20.10.2019 - 12:56
Получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому: все подробности
Субсидии в Украине: получателей льгот будут проверять по-новому (фото: facebook.com/dnrlive)

Проверка льготников может быть превентивная, текущая и ретроспективная

Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который даст возможность урегулировать государственные выплаты в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве уточнили, что данный закон регулирует основные вопросы сбора, обработки и дальнейшего анализа информации, которая используется для мониторинга социальных выплат.

Получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому: все подробности

Субсидии в Украине: получателей льгот будут проверять по-новому (фото: asn.in.ua)

Новый закон определяет три этапа проверки соцвыплат:

  • превентивная верификация - проверка при обращении физлица за назначением за госвыплатами;
  • текущая верификация - проверка при предоставлении госвыплат физлицам;
  • ретроспективная верификация - проверка после завершения госвыплат физлицам.

Закон также определяет порядок предоставления рекомендаций органам, которые выплачивают государственные деньги.

Стоит отметить, что за законопроект во втором чтении проголосовали 249 депутатов Рады.

Напомним, что Рада одобрила бюджет-2020 за основу. В 2020 году на выплату льгот и субсидий выделят 47 628,6 млн грн. Таким образом, правительство намерено уменьшить выплаты субсидий по сравнению с 2019 годом на 8,3 млрд грн.

Ранее сообщалось о том, что пенсию в Украине могут не назначить некоторым категориям. Это касается тех, кто собирается оформлять пенсию и не успел наработать необходимый стаж.

Опубликован закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей Украинцам готовят неприятный сюрприз с субсидиями: почему выплату льгот могут прекратить
Новости Украины льготысубсидии
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь