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Пенсия по СМС: как будет работать нововведение

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 13:32
Пенсия по СМС: как будет работать нововведение
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут оформляться по-новому

Пенсии в Украине с 1 января 2020 года можно будет не только регистрировать не выходя из дому, но и получать уведомления о начислении с помощью СМС или на электронную почту. А с помощью специально разработанного мобильного приложения украинцы смогут иметь доступ к своей персональной странице.

Такое новшество предусмотрено в постановлении ПФУ № 11-3 от 8 августа 2019 года. А департамент информационных систем и е-реестров должен до начала 2020 года закончить разработку программного обеспечения.

Отметим, что мобильное приложение Пенсионного фонда в тестовом режиме заработало уже в сентябре. Теперь же в ПФУ хотят увеличить число его пользователей.

При этом зарегистрироваться на веб-портале можно, как лично, так и онлайн. Если у человека нет электронной цифровой подписи (ЭЦП) или платкарты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, ему нужно лично предъявить документы.

А для лиц, имеющих ЭЦП либо такую платежную карту, регистрацию можно пройти онлайн.

Когда в ПФУ будет принято решение о начислении пенсионных выплат, пользователь приложения получит СМС с уведомлением. Но за пенсионным удостоверением все же нужно будет явиться в пенсионный фонд в своем районе.

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