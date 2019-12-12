Жизнь без субсидий: украинцы смеются над жизненной фотожабой

Субсидии в Украине (фото: РБК-Украина)

Субсидии в Украине стали объектом меткой фотожабы в сети

Субсидии в Украине могут в скором будущем существенно урезать. По крайней мере, в правительстве уже объявили о массовых проверках, а Верховная Рада приняла закон о верификации субсидиантов. Тем временем в сети смеются над забавной фотожабой о "жизни без субсидий".

Государство начало сомневаться в честности украинцев и обещает взяться за получателей субсидий. Кроме того, в отопительном сезоне 2019-2020 уже уменьшили норму на потребление газа с 4,5 до 4 кубометров.

Но для некоторых украинцев, после повышения тарифов на тепло, субсидии стали единственной возможностью выжить в зимний период.

В фотожабе, которая распространяется в сети, метко высмеяли то, как украинцам придется греться зимой, если нас лишат субсидий. На фото молодой человек принимает ванную на улице, а в качестве подогрева используются дрова.

Субсидии в Украине высмеяли в смешной фотожабе (фото: facebook.com/babaandkit)

Тем не менее, министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что заложенных в Бюджете 2020 денег хватит, чтобы "удовлетворить" всех субсидиантов. Правда она не уточнила, на сколько правительство планируют урезать их число из-за верификации.

Стоит отметить, что некоторые украинцы в декларациях при оформлении помощи на оплату коммунальных услуг "забывают" указать дополнительные источники доходов. Правда большинство на такой обман вынуждено идти, поскольку иного выхода просто нет.