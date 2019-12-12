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В ОП разработали новую программу повышения пенсий

Новости » Политика     12.12.2019 - 23:34
В ОП разработали новую программу повышения пенсий
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ОП хотят увеличивать пенсию по возрасту

В Офисе президента Украины разработали новую программу повышения пенсий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

По словам президента, в ОП разработали стратегию повышения пенсий по возрасту. Он добавил, что украинские власти планируют значительно повысить пенсии.

"Смотрите в следующем году у нас уменьшается количество субсидиантов. Количество людей, которым нужны субсидии в следующем году не уменьшится. Заработная плата увеличивается. Сейчас важная миссия нашей команды, когда нет денег, но надо увеличить минимальные пенсии. Хотя бы для тех людей, которым очень трудно. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Я не уверен, что могу анонсировать, но это будет не только информационный подарок: мы придумали интересную стратегию повышения пенсий по возрасту. То есть сначала мы готовы сильно - это правда, повысить пенсии", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что власти не смогут сразу увеличить выплаты всем пенсионерам.

"Всем не сможем, ведь 12 миллионов пенсионеров. То мы их разбили на критерии. Сначала мы повысим сильно от 400 до 1100 грн пенсионерам, которым более 80 лет. Таких много. Очень много. Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году. Затем мы хотим снижать показатель: 75+, 70+ и дальше", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начали выплачивать повышенные пенсии за текущий месяц. В Пенсионном фонде заявили, что на финансирование пенсий уже направлено 603 200 000 грн.

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