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В Украине рекордно подорожало сало: сколько стоит

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Суббота 12 февраля 2022 15:30
В Украине рекордно подорожало сало: сколько стоит Цена на сало в Украине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине значительно подорожало домашнее сало. Сейчас его средняя цена составляет 165 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные "Минфин".

В частности, по сравнению с январем 2022 года, домашнее сало выросло в цене на 12,03 грн/кг. Тогда оно стоило 152,97 грн/кг.

Сейчас это самый высокий ценовой показатель:

  • август-2021 – 131,49 грн/кг;
  • сентябрь-2021 – 132,5 грн/кг;
  • октябрь-2021 – 135,29 грн/кг;
  • ноябрь-2021 – 137,29 грн/кг;
  • декабрь-2021 – 148,36 грн/кг;
  • январь-2022 – 152,97 грн/кг;
  • февраль 2022 - 165 грн / кг.

Также выросло в цене и сало соленое. По сравнению с январем, оно подорожало на 2,07 грн – с 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.

В Украине рекордно подорожало сало: сколько стоитВ Украине выросла цена на сало (freepik)

Добавим, что в сале достаточно много неполезных насыщенных жиров. В 100 граммах – почти 40 граммов, двойная дневная норма для нашего организма.

С другой стороны, в сале все-таки больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. Такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов.

Сало есть стоит, но не много.

Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.

Ранее мы сообщали о том, почему зимой обязательно нужно есть сало.

А также мы писали, какое сало самое полезное и кому этот продукт есть нельзя.

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