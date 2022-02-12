В Україні рекордно подорожчало сало: скільки коштує

Зокрема, у порівнянні із січнем 2022 року, домашнє сало зросло в ціні на 12,03 грн/кг. Тоді воно коштувало 152,97 грн/кг.

Наразі це найвищий ціновий показник:

серпень-2021 – 131,49 грн/кг;

вересень-2021 – 132,5 грн/кг;

жовтень-2021 – 135,29 грн/кг;

листопад-2021 – 137,29 грн/кг;

грудень-2021 – 148,36 грн/кг;

січень-2022 – 152,97 грн/кг;

лютий 2022 – 165 грн/кг.

Також зросло в ціні й сало солоне. У порівнянні з січнем, воно подорожчало на 2,07 грн – з 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.

В Україні зросла ціна на сало (freepik)

Додамо, що у салі досить багато некорисних насичених жирів. У 100 грамах – майже 40 грамів, подвійна денна норма для нашого організму.

З іншого боку, в салі все-таки більше жирів із ненасиченими жирними кислотами. Навіть більше, ніж у вершковому маслі. Такі жири добре впливають на стан судин.

Сало їсти варто, але не багато.

Якщо ви раптом з‘їли багато сала, то в цей день не варто їсти масло, інші тваринні жири, м’ясо, а також солодощі.