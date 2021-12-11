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Украинский суперфуд: почему нужно есть сало зимой

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Суббота 11 декабря 2021 19:30
Украинский суперфуд: почему нужно есть сало зимой Фото: Почему сало очень важный продукт (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Сало может по праву считаться уникальным продуктом и украинским суперфудом. Жиры из этого продукта очень быстро усваиваются организмом.

Почему обязательно есть сало зимой - читайте в нашем материале.

Почему сало полезно

Этот суперфуд содержит витамины А, Е, F, Д, С, В, микроэлементы (фосфор, калий, натрий, магний), антиоксиданты, незаменимые жирные кислоты.

В сале присутствует уникальный химический состав, он улучшает у людей, употребляющих его в пищу, работу головного мозга, сердечной мышцы, укрепляет сосуды, нормализует липидный обмен, то есть выработку организмом собственного холестерина.

Украинский суперфуд: почему нужно есть сало зимойСало очень ценный продукт (фото: РБК-Украина)

Почему важно есть сало зимой

Белорусский диетолог Александр Четвериков рассказал, что сало укрепляет иммунитет. Именно поэтому его необходимо включать в рацион зимой.

"Особенно полезно сало зимой, когда холодно и организму требуется для подпитки топливо. К тому же сало обладает способностью укреплять иммунитет", - объяснил специалист.

Лучше всего предпочесть вареному или копченому обычное сырое сало. Дело в том, что при варке и копчении многие полезные вещества теряются.

Кому нельзя есть сало

Людям с заболеванием поджелудочной железы сало противопоказано. Также больным гепатитом и ожирением лучше держаться от сала подальше.

Рекомендуемая норма в день для здорового человека - это 30 граммов продукта. Положите ломтик свежего сала на хлеб и насладить его вкусом. Кстати, пару ломтиков перед употреблением алкоголя - уберет вас от опьянения!

Как мы ранее писали, в Украине возник дефицит сала, сколько оно сейчас стоит.

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