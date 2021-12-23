Кому категорически нельзя есть сало и в каком виде оно самое полезное: ответ вас удивит

Как известно, все люди любят сало. К тому же это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно есть всем. Сало можно запекать, жарить, солить, варить и делать намазку на хлеб.

О том, в каком виде сало самое полезное, рассказала диетолог Наталья Самойленко в Instagram .

Так, для людей с нормальным здоровьем допустимая дневная доза холестерина составляет 300 мг, а для тех, кто пережил инфаркт – до 200 мг. То есть употребление 30 г сала в день не только не повысит уровень холестерина, но и наоборот, будет сжигать его.

В каком виде полезнее есть сало

По словам специалиста, сало лучше всего употреблять в соленом или маринованном виде. Также, если его пожарить или коптить, то оно не принесет пользы для здоровья.

Польза сала

В продукте много витаминов, а именно: А, В1, В2, В3, В6, В12, D. К тому же в нем есть кальций, цинк, фосфор, железо, магний и селен;

В сале есть холин – это витамин B-комплекса, который участвует в метаболизме;

Продукт благоприятно влияет на сосуды и клеточные мембраны, так как содержит лецитин.

Кроме того, эксперт рассказала, что сало лучше есть утром или в обед. Все потому, что именно в это время организм получит мощную энергетическую подпитку.

Кому нельзя есть сала

Людям, у которых проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно отказаться от соленого сала. Его можно употреблять в небольших количествах свежее или свежемороженое.