В Украине проведут специальную сессию НМТ: в МОН сделали заявление для абитуриентов

Если основная сессия по национальному мультипредметному тесту была проведена в период с 22 июля по 2 августа, дополнительная 3-4 августа, то новая - специальная сессия НМТ - пройдет с 12 по 16 сентября.

С сегодняшнего дня, 12 августа, была открыта регистрация на участие в этом тестировании. Возможность останется открытой до 15 августа.

Как записаться на дополнительные тесты

"Для этого необходимо создать регистрационную карту, а затем сформировать и отправить в региональный центр оценки качества образования необходимый комплект документов", - объясняет чиновник.

С 24 августа участники спецсессии НМТ смогут узнать свои данные по входу на Информационную страницу.

Выбрать населенный пункт для тестирования можно с 25 по 30 августа, а окончательно определиться с выбором - с 5 по 7 сентября.

До 10 сентября участники получат приглашение по дате и месту составления мультитестирования, а само оно будет проведено с 12 по 16 сентября.