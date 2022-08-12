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В Україні проведуть спеціальну сесію НМТ: у МОН зробили заяву для абітурієнтів

Колаж РБК-Україна: у МОН України розповіли про проведення спеціальної сесії НМТ
Автор: Володимир Костирін

Українські випускники, які бажають вступити до вишів, але не змогли зареєструватися для участі в сесіях національного мультипредметного тесту в основний і додатковий періоди, отримають ще одну можливість це зробити.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

Якщо основна сесія з національного мультипредметного тесту була проведена в період з 22 липня по 2 серпня, додаткова 3-4 серпня, то нова - спеціальна сесія НМТ - пройде з 12 по 16 вересня.

Відсьогодні, 12 серпня, була відкрита реєстрація на участь у цьому тестуванні. Можливість залишиться відкритою до 15 серпня.

Як записатися на додаткові тести

"Для цього потрібно створити реєстраційну картку, а потім сформувати та надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідний комплект документів", - пояснює чиновник.

З 24 серпня учасники спецсесії НМТ зможуть дізнатися свої дані щодо входу на Інформаційну сторінку.

Вибрати населений пункт для тестування можна з 25 по 30 серпня, а остаточно визначитися з вибором - з 5 по 7 вересня.

До 10 вересня учасники отримають запрошення за датою та місцем складання мультитестування, а саме воно буде проведено з 12 по 16 вересня.

Нагадаємо, раніше в МОН України представили рейтинг університетів, в які абітурієнти подали найбільше заяв.

Також ми писали про те, що нещодавно міністр Сергій Шкарлет розповів про перемоги освітнього фронту Україна.

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