10 самых популярных украинских вузов, куда абитуриенты подали больше заявлений: кто в рейтинге

В Украине вопреки военной агрессии России продолжается вступительная кампания. В частности, поступающие выбирают только украинские университеты.

Рейтинг университетов, в которые абитуриенты подали больше всего заявлений, опубликовал министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram .

В частности, в рейтинг 10 самых популярных учреждений высшего образования по подаче заявлений вошли:

Национальный университет "Львовская политехника";

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Национальный авиационный университет;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Государственный торгово-экономический университет;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Киевский университет имени Бориса Гринченко.

Также, по состоянию на 9 августа для вступления в УППО ( учреждений профессионального предвысшего образования ) и УВО создано и активировано почти 330 тысяч электронных кабинетов. К тому же подано более 376 тысяч электронных заявлений.

Министр выделяет, что на основе базового среднего образования подано почти 142 тысячи электронных заявлений, а на основе полного общего среднего образования - 196,4 тысячи.

Кроме того, для получения высшего образования поступающие на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или младшего специалиста подали почти 39 тысяч электронных заявлений.

Отмечается, что за 9 дней от начала регистрации электронных кабинетов для поступления в магистратуру создано более 57,5 тысяч кабинетов. Однако, подача заявлений начнется 16 августа.

Добавим, что впервые для безопасного поступления в учреждения ФПО в этом году поступающие подавали заявления через личные электронные кабинеты.