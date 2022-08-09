10 самых популярных украинских вузов, куда абитуриенты подали больше заявлений: кто в рейтинге
В Украине вопреки военной агрессии России продолжается вступительная кампания. В частности, поступающие выбирают только украинские университеты.
Рейтинг университетов, в которые абитуриенты подали больше всего заявлений, опубликовал министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.
В частности, в рейтинг 10 самых популярных учреждений высшего образования по подаче заявлений вошли:
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный авиационный университет;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Государственный торгово-экономический университет;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Киевский университет имени Бориса Гринченко.
Также, по состоянию на 9 августа для вступления в УППО (учреждений профессионального предвысшего образования) и УВО создано и активировано почти 330 тысяч электронных кабинетов. К тому же подано более 376 тысяч электронных заявлений.
Министр выделяет, что на основе базового среднего образования подано почти 142 тысячи электронных заявлений, а на основе полного общего среднего образования - 196,4 тысячи.
Кроме того, для получения высшего образования поступающие на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или младшего специалиста подали почти 39 тысяч электронных заявлений.
Отмечается, что за 9 дней от начала регистрации электронных кабинетов для поступления в магистратуру создано более 57,5 тысяч кабинетов. Однако, подача заявлений начнется 16 августа.
Добавим, что впервые для безопасного поступления в учреждения ФПО в этом году поступающие подавали заявления через личные электронные кабинеты.
Ранее мы публиковали рейтинг колледжей, где получать профильное образование лучше.
Также мы писали о 11 вузах Украины, которые вошли в рейтинг лучших в мире.