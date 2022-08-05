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Шкарлетт рассказал о победах образовательного фронта Украины

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 19:57
Шкарлетт рассказал о победах образовательного фронта Украины Фото: в МОН Украины высказались о сессии НМТ и образовательном процессе во время войны (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине выпускники школ и абитуриенты успешно завершили основную сессию национального мультипредметного теста (упрощенный аналог ВНО) в условиях военного положения во время российской полномасштабной войны.

Об этом 5 августа заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.

Чиновник подвел итоги учебного года 2021/2022, рассказал о выпускниках "медалистах", о сессии НМТ и результатах тестирования, о подготовке к началу нового учебного процесса 2022/2023.

Так, министр высказался о победах "образовательного фронта" Украины.

"За три месяца мы разработали новое компьютерное тестирование, организовали пункты сдачи теста в Украине и 32 странах мира", - отметил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что каждый абитуриент был обеспечен правом на доступ к высшему образованию в ходе "независимого и прозрачного процесса поступления".

Как прошла основная сессия НМТ

Уже получили свои результаты по национальному мультипредметному тесту 155 790 абитуриентов, которые сдавали НМТ в период с 22 июля по 2 августа.

Те же, кто участвовал в тестировании 3-4 августа, вскоре тоже узнают итоги.

Тесты за границей сдали 17 632 украинских выпускников.

Лучшие результаты

200 баллов, то есть без единой ошибки, получили:

  • 6473 участника - по 1 предмету;
  • 1664 участника - по 2 предметам;
  • 458 участников - 3 предмета.

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Сколько выпускников школ и будущих первоклашек

  • В Украине выпускники 9-х и 11-х классов получили 566,2 тысячи свидетельств о получении базового и полного общего среднего образования.
  • Еще более 2 тысяч документов об образовании получили украинские выпускники за рубежом.

"Золотые медали" по итогам учебного года 2021/22 получили 14,1 тысячи выпускников школ, а "серебренными" медалистами стали 44 тысяч человек.

В школы для зачисления в 1 классы по состоянию на сегодня подано более 322 тысяч заявлений.

Напомним, перед этим мы писали, как планируют начать обучение в школах в разных городах Украины.

Добавим также, что в Офисе образовательного омбудсмена начали опрос среди учеников и студентов, их родителей и педагогов, о форме обучения и проблемах образования во время войны.

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МОН школа ВНО 2022 нмт Сергей Шкарлет
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