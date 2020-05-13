В Украине продлили налоговые льготы: кому не будут начислять пеню

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

Рада приняла закон об освобождении предпринимателей от ЕСВ еще на месяц

В Украине физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП) освободили от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) еще на один месяц. Верховная Рада приняла сегодня соответствующий законопроект во втором чтении и за основу.

Проект закона №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" народные депутаты поддержали 13 мая 333 голосами "за".

Таким образом ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ до конца мая из-за карантина. Предприниматели получают налоговые льготы, им упрощают административные процедуры.

Начисление пени не будет применяться к медикам, которые борются с коронавирусом. Таким образом зарплата медработников будет больше.

Ко второму чтению в Раде в закон внесли такие изменения:

до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов)

помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором

ФЛП могут получать пособие по частичной безработице.

Также в законе до конца последнего месяца карантина продлили срок льгот для производства дезинфекторов; приостановили сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов плательщиков на запросы налоговой и продолжили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

Документом предусмотрено освобождение ФЛП от ЕСВ за себя до 31 мая, мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина, продление упрощенной процедуры капитализации банков.

Были уменьшены требования к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 миллионов до 200 миллионов гривен.

Продлили срок действия закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" до 2024 года.

Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, какая ситуация будет с карантином в Украине после 22 мая.

Также мы писали о том, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал ключевые даты, в которые будет ослабляться карантин в Украине.