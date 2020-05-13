Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине станет адаптивным во многих областях

Карантин в Украине с нынешними ограничениями будет действовать до 22 мая, а после этой даты страна будет переходить на адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 13 мая.

Какая ситуация будет с карантином в Украине в будущем:

Карантин с 22 мая будет становиться по большей части адаптивным, то есть локальным

Местная власть будет принимать решения об ограничениях

Полный локдаун (закрытие границ) снимут, но ограничения останутся в местах вспышек коронавируса.

Ограничения могут затянуться локально до конца 2020 года

Денис Шмыгаль говорит, что карантин будет смягчаться зависимо от развития эпидемиологической ситуации в стране.

"При этом будем передавать все больше полномочий на места, органам местного самоуправления", - добавил глава правительства.

Такое решение связано с тем, что уровень заболеваемости в разных регионах разный, поэтому важно локализировать места с наибольшими темпами распространения болезни.

К июню - июлю, по словам Дениса Шмыгаля, планируется полный переход к модели адаптивного карантина, его могут ввести в таких регионах:

Черновицкая,

Ровенская,

Тернопольская,

Ивано-Франковская области,

Киев.

Продлиться адаптивный карантин может до конца 2020 года. При этом ответственность за вспышки болезни будут нести местные власти, - добавил премьер.

Пока же ситуация с коронавирусом выглядит обнадеживающе. За последние сутки было зафиксировано рекордное количество выздоровевших за все время эпидемии - 343 человека.

Ранее Максим Степанов, министр здравоохранения, назвал ключевые даты, в которые будет ослабляться карантин в Украине.