Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

Карантин в Украине станет адаптивным во многих областях
Карантин в Украине с нынешними ограничениями будет действовать до 22 мая, а после этой даты страна будет переходить на адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 13 мая.
Какая ситуация будет с карантином в Украине в будущем:
Денис Шмыгаль говорит, что карантин будет смягчаться зависимо от развития эпидемиологической ситуации в стране.
"При этом будем передавать все больше полномочий на места, органам местного самоуправления", - добавил глава правительства.
Такое решение связано с тем, что уровень заболеваемости в разных регионах разный, поэтому важно локализировать места с наибольшими темпами распространения болезни.
К июню - июлю, по словам Дениса Шмыгаля, планируется полный переход к модели адаптивного карантина, его могут ввести в таких регионах:
Продлиться адаптивный карантин может до конца 2020 года. При этом ответственность за вспышки болезни будут нести местные власти, - добавил премьер.
Пока же ситуация с коронавирусом выглядит обнадеживающе. За последние сутки было зафиксировано рекордное количество выздоровевших за все время эпидемии - 343 человека.
Ранее Максим Степанов, министр здравоохранения, назвал ключевые даты, в которые будет ослабляться карантин в Украине.