ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

STYLERКоронавирус    13.05.2020 - 13:39
Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине станет адаптивным во многих областях

Карантин в Украине с нынешними ограничениями будет действовать до 22 мая, а после этой даты страна будет переходить на адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 13 мая.

Какая ситуация будет с карантином в Украине в будущем:

  • Карантин с 22 мая будет становиться по большей части адаптивным, то есть локальным
  • Местная власть будет принимать решения об ограничениях
  • Полный локдаун (закрытие границ) снимут, но ограничения останутся в местах вспышек коронавируса.
  • Ограничения могут затянуться локально до конца 2020 года

Денис Шмыгаль говорит, что карантин будет смягчаться зависимо от развития эпидемиологической ситуации в стране.

"При этом будем передавать все больше полномочий на места, органам местного самоуправления", - добавил глава правительства.

Такое решение связано с тем, что уровень заболеваемости в разных регионах разный, поэтому важно локализировать места с наибольшими темпами распространения болезни.

К июню - июлю, по словам Дениса Шмыгаля, планируется полный переход к модели адаптивного карантина, его могут ввести в таких регионах:

  • Черновицкая,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Ивано-Франковская области,
  • Киев.

Продлиться адаптивный карантин может до конца 2020 года. При этом ответственность за вспышки болезни будут нести местные власти, - добавил премьер.

Пока же ситуация с коронавирусом выглядит обнадеживающе. За последние сутки было зафиксировано рекордное количество выздоровевших за все время эпидемии - 343 человека.

Ранее Максим Степанов, министр здравоохранения, назвал ключевые даты, в которые будет ослабляться карантин в Украине.

Теги Новости Украины карантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь