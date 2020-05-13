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В Україні продовжили податкові пільги: кому не нараховуватимуть пеню

STYLERЖиття    13.05.2020 - 15:16
В Україні продовжили податкові пільги: кому не нараховуватимуть пеню
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

Рада схвалила закон про звільнення підприємців від ЄСВ ще на місяць

В Україні фізосіб-підприємців (ФОП) звільнили від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) ще на один місяць. Верховна Рада схвалила відповідний законопроект у другому читанні та за основу.

Проект закону №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" народні депутати підтримали 13 травня 333 голосами "за".

Таким чином ФОП звільняються від сплати ЄСВ до кінця травня через карантин. Підприємці отримують податкові пільги, їм спрощують адміністративні процедури.

Нарахування пені не буде застосовуватися до медиків, які борються з коронавірусом. Таким чином зарплата медпрацівників буде більша.

До другого читання в Раді до закону внесли такі зміни:

  • до 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів)
  • допомога по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором
  • ФОП можуть отримувати допомогу по частковому безробіттю.

Також в законі до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили терміни розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей платників на запити податкової і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.

Документом передбачено звільнення ФОП від ЄСВ за себе до 31 травня, мораторій на перевірки і незастосування штрафів і пені за порушення податкового законодавства та законодавства з ЄСВ до кінця карантину, продовження спрощеної процедури капіталізації банків.

Були зменшені вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 мільйонів до 200 мільйонів гривень.

Продовжили термін дії закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" до 2024 року.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів, яка ситуація буде з карантином в Україні після 22 травня.

Також ми писали про те, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ключові дати, в які буде послаблюватися карантин в Україні.

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