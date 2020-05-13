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Как в Украине будут снимать карантин: в Минздраве назвали ключевые даты

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 10:50
Как в Украине будут снимать карантин: в Минздраве назвали ключевые даты
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине будут постепенно снимать в ключевые даты

Карантин в Украине будет постепенно сниматься и смягчаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. В Минздраве назвали ключевые даты, на которые планируется какой-то определенный этап снятия ограничительных мер.

Так, по словам главы ведомства Максима Степанова, такими датами будут 22 мая - число, до которой карантин в Украине продлили. Следующей ключевой датой станет, вероятно, 1 июня. Затем - 11 июня и так далее. Об этом министр здравоохранения заявил во время брифинга 13 мая.

Степанов добавил, что в министерстве разработан четкий алгоритм по снятию ограничений. И при принятии решения они ориентируются на показатели, которые влияют на снятие карантинных мер.

"У нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, потом 1 июня, 11-ое и так далее", - заявил министр на брифинге.

Кроме того Министр здравоохранения рассказал, что решение о работе детских садиков будет представлено уже на этой неделе.

Ранее мы писали, как в Украине будут работать детские садики и школы после того, как дошкольники и школьники начнут их снова посещать.

Также сообщалось, что детские сады в Украине могут открыть уже этим летом, не дожидаясь нового учебного года. А вот школьники сядут за парты, вероятно, уже 1 сентября.

Теги Новости Украины Максим Степанов
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