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В Украине продают монету в 50 копеек почти за 10 тысяч гривен: в чем ее особенность

Автор: Анна Шиканова

В Украине на аукцион выставили очередную редкую монету номиналом в 50 копеек 1992 года выпуска. Коллекционеры хотят за эту монету почти 10 тысяч гривен.

В чем особенность этой монеты, рассказали на специализированном аукционе для нумизматов.

Лот в 50 копеек 1992 года выпуска оценивают в 9 340 гривен. Торги еще продолжаются, и цена этой монетки может вырасти еще больше.

При чеканке этой монеты применялись разные штампы, и такие монеты получились разными. У одних монет – тонкий трезубец, у других – толстый. Также на монете есть различия в зернах колосьев, количестве ягод, форме листьев.

Но самой большой особенностью таких монет является то, что их чеканили английскими штемпелями. И из-за ошибки в эскизах щит на монетах получился выпуклый. Нумизматы дали редкой монете собственное название – "Англичанка".

Стоит отметить, что к вечеру 28 сентября продавец поднял цену за редкую монету – до 10500 гривен.

Какие еще монеты ценятся

2 копейки 1992 года – если на монете изображен узкий венок, то ее цена десятки тысяч гривен.

50 копеек 2001 года – венок на монете должен быть изображен удаленно от окантовки

50 копеек без года выпуска – если есть двойной реверс, то она стоит целое состояние

50 копеек 1992 или 1996 года – изображение находится под углом

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит монета номиналом в 10 копеек за 8 тысяч гривен.

А также рассказывали о том, что в Украине купюру в 100 долларов продают за 40 тысяч.

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