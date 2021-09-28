В Украине продают монету в 50 копеек почти за 10 тысяч гривен: в чем ее особенность

Лот в 50 копеек 1992 года выпуска оценивают в 9 340 гривен. Торги еще продолжаются, и цена этой монетки может вырасти еще больше.

При чеканке этой монеты применялись разные штампы, и такие монеты получились разными. У одних монет – тонкий трезубец, у других – толстый. Также на монете есть различия в зернах колосьев, количестве ягод, форме листьев.

Но самой большой особенностью таких монет является то, что их чеканили английскими штемпелями. И из-за ошибки в эскизах щит на монетах получился выпуклый. Нумизматы дали редкой монете собственное название – "Англичанка".

Стоит отметить, что к вечеру 28 сентября продавец поднял цену за редкую монету – до 10500 гривен.

Какие еще монеты ценятся

2 копейки 1992 года – если на монете изображен узкий венок, то ее цена десятки тысяч гривен.

50 копеек 2001 года – венок на монете должен быть изображен удаленно от окантовки

50 копеек без года выпуска – если есть двойной реверс, то она стоит целое состояние

50 копеек 1992 или 1996 года – изображение находится под углом