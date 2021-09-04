Самые дорогие монеты в Украине: проверьте свои копилки

Первые украинские монеты начали производить в 1991-1992 году. Собственного производства тогда еще не было и их чеканили на заводе в Италии. В 1993 году завод по производству монет начал работать в Луганске. В то время дизайнеры экспериментировали и постоянно усовершенствовали монеты, поэтому некоторые экземпляры были выпущены в небольших партиях и именно за ними сейчас охотятся нумизматы.

Какие монеты в Украине имеют самую большую ценность и сколько они могут стоить – читайте в материале ниже.

Нумизматы (специалисты по монетам) различают несколько характеристик монет:

Аверс – лицевая сторона монеты

Реверс – часть монеты, где изображен герб

Гурт – ребро или боковая часть монеты

Нюансы по этим трем параметрам и составляют основную ценность монеты, так как при производстве там могли быть серьезные отличия от тех монет, которые были выпущены в обиход.

Самыми дорогими монетами считаются те, которые были изготовлены в 1991-1992 годах – номиналом 1 и 2 копейки.

Какие монеты могут стоить дорого:

10, 25 и 50 копеек 1992 года

1 гривна 1992 года

2 копейки 1993 года

1, 5 и 10 копеек, которые были выпущены в 1994 году

25 копеек и 1 гривна 1995 года выпуска

1, 2, 5 и 50 копеек, выпущенных в 1996 году

Копейки 5, 10, 25 и 50 выпущенных в 2001 году

2, 25 и 50 копеек 2003 года

1 гривна 2008 года

Эти монеты считаются дорогими и интересными для коллекционеров. Однако эти экземпляры еще можно найти в копилках.

Какие монеты будут стоить очень дорого:

1 копейка 1992 года. Ее цена вырастет в несколько раз, если на лицевой стороне есть плоды калины, а полоса буквы й в слое "копійка" выделена жирным – это настоящий эксклюзив.

1 копейка 1994 года. Эта монета должна быть изготовлена из стали, серебра, бронзы или меди.

2 копейки 1992 года. Стоимость монеты становится в разы дороже, если на ней изображен узкий венок (его во время чеканки сделали случайно). Цена такой монеты – десятки тысяч гривен.

2 копейки 1993 года. Все монеты этой партии изготовлены не из алюминия, поэтому они ценятся очень дорого.

1 копейка 1996 года. На этой монете использовали крупный шрифт для надписей или монета этого года выпуска, но из необычного материала.

2 копейки 1996 года. Изготовлены из необычного материала или выпущены в лимитированной коллекции.

10 копеек 1992 года. На этой монете могут быть разные рисунки и количество гроздей калины может отличаться.

50 копеек 2001 года. Стоимость этой монеты будет намного выше, если венок на ней будет размещен удаленно от окантовки.

Все эти монеты были выпущены небольшими партиями, поэтому они имеют большую ценность у нумизматов.

Монеты, которые стоят целое состояние

10 копеек 1994 года. Если на этой монете два аверса – она стоит бешеных денег.

50 копеек без года выпуска. Если на ней еще и есть двойной реверс – она очень дорогая.

1 гривна, 50 копеек 1992 или 1996 года. Изображение на этих монетах находится под углом.

Какие монеты еще ценятся

Монета номиналом в 500 гривен, которая была выпущена к Евро 2012. Выпуск партии – всего 500 экземпляров. Коллекционеры ее оценивают сейчас в 350 тысяч гривен.