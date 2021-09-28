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В Україні продають монету в 50 копійок майже за 10 тисяч гривень: у чому її особливість

Автор: Анна Шиканова

В Україні на аукціон виставили чергову рідкісну монету номіналом у 50 копійок 1992 року випуску. Колекціонери хочуть за цю монету майже 10 тисяч гривень.

У чому особливість цієї монети, розповіли на спеціалізованому аукціоні для нумізматів.

Лот у 50 копійок 1992 року випуску оцінюють у 9 340 гривень. Торги ще тривають, і ціна цієї монетки може зрости ще більше.

При карбуванні цієї монети застосовувалися різні штампи, і такі монети вийшли різними. У одних монет - тонкий тризуб, в інших – товстий. Також на монеті є відмінності в зернах колосків, кількості ягід, формі листя.

Але найбільшою особливістю таких монет є те, що їх карбували англійськими штемпелями. І через помилку в ескізах щит на монетах вийшов опуклий. Нумізмати дали рідкісній монеті власну назву - "англійка".

Варто відзначити, що до вечора 28 вересня продавець підняв ціну за рідкісну монету – до 10500 гривень.

Які ще монети цінуються

2 копійки 1992 року - якщо на монеті зображений вузький вінок, то її ціна десятки тисяч гривень.

50 копійок 2001 року - вінок на монеті повинен бути зображений віддалено від окантовки

50 копійок без року випуску - якщо є подвійний реверс, то вона коштує цілий статок

50 копійок 1992 або 1996 року – зображення знаходиться під кутом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає монета номіналом в 10 копійок за 8 тисяч гривень.

А також розповідали про те, що в Україні купюру в 100 доларів продають за 40 тисяч.

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