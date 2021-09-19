10 копеек в Украине можно продать за 8 тысяч. Вот как выглядит монета

В Украине монету номиналом в 10 копеек выставили на продажу и просят за нее сумасшедшие деньги - 8000 грн.

Такой монетой не только похвастался, но и решил продать украинец через сайт OLX. Как выглядят 10 копеек за 8000 гривен, и какие еще копейки можно выгодно продать - читайте ниже в нашем материале.

Продавец говорит, что особенность монеты в браке на буквах "ї" и "н" в слове "Україна" на реверсе монеты.

На этой же платформе объявлений выставлена на продажу уникальная монета номиналом 25 копеек, просят за нее немного меньше, но все же много - 4500 грн.

По словам продавца, на монете есть герба (вмятина) и 4 виноградины справа на уровне буквы "к" в слове "копеек" на аверсе монеты.

Для справки:

Особенную ценность среди коллекционеров имеют необработанные по ребру монеты с так называемым "гладким гуртом".

Так, Оформленный гурт появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи монеты, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок. Ранее гурт на всех монетах был гладким, а в начале XVI века в Европе появилась машина для нанесения узоров на гурт.