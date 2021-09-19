10 копеек в Украине можно продать за 8 тысяч. Вот как выглядит монета
В Украине монету номиналом в 10 копеек выставили на продажу и просят за нее сумасшедшие деньги - 8000 грн.
Такой монетой не только похвастался, но и решил продать украинец через сайт OLX. Как выглядят 10 копеек за 8000 гривен, и какие еще копейки можно выгодно продать - читайте ниже в нашем материале.
Продавец говорит, что особенность монеты в браке на буквах "ї" и "н" в слове "Україна" на реверсе монеты.
На этой же платформе объявлений выставлена на продажу уникальная монета номиналом 25 копеек, просят за нее немного меньше, но все же много - 4500 грн.
По словам продавца, на монете есть герба (вмятина) и 4 виноградины справа на уровне буквы "к" в слове "копеек" на аверсе монеты.
Для справки:
Особенную ценность среди коллекционеров имеют необработанные по ребру монеты с так называемым "гладким гуртом".
Так, Оформленный гурт появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи монеты, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок. Ранее гурт на всех монетах был гладким, а в начале XVI века в Европе появилась машина для нанесения узоров на гурт.
Ранее мы писали про монету номиналом в 1 гривну, которую в Украине продают за рекордную суму.
Также сообщалось про 1-копеечную монету, которая продается за 15 тысяч гривен.