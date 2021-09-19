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10 копеек в Украине можно продать за 8 тысяч. Вот как выглядит монета

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Воскресенье 19 сентября 2021 08:40
10 копеек в Украине можно продать за 8 тысяч. Вот как выглядит монета Фото: 10 копеек в Украине можно продать за 8000 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине монету номиналом в 10 копеек выставили на продажу и просят за нее сумасшедшие деньги - 8000 грн.

Такой монетой не только похвастался, но и решил продать украинец через сайт OLX. Как выглядят 10 копеек за 8000 гривен, и какие еще копейки можно выгодно продать - читайте ниже в нашем материале.

Продавец говорит, что особенность монеты в браке на буквах "ї" и "н" в слове "Україна" на реверсе монеты.

10 копеек в Украине можно продать за 8 тысяч. Вот как выглядит монетаНа этой же платформе объявлений выставлена на продажу уникальная монета номиналом 25 копеек, просят за нее немного меньше, но все же много - 4500 грн.

По словам продавца, на монете есть герба (вмятина) и 4 виноградины справа на уровне буквы "к" в слове "копеек" на аверсе монеты.

10 копеек в Украине можно продать за 8 тысяч. Вот как выглядит монета

Для справки:

Особенную ценность среди коллекционеров имеют необработанные по ребру монеты с так называемым "гладким гуртом".

Так, Оформленный гурт появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи монеты, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок. Ранее гурт на всех монетах был гладким, а в начале XVI века в Европе появилась машина для нанесения узоров на гурт.

Ранее мы писали про монету номиналом в 1 гривну, которую в Украине продают за рекордную суму.

Также сообщалось про 1-копеечную монету, которая продается за 15 тысяч гривен.

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