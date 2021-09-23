В Украине купюру 100 долларов продают за 40 тысяч: в чем ее особенность

В Украине на продажу выставили редкую купюру в 100 долларов. За нее просят 1,5 тысячи долларов, что составляет почти 40 тысяч гривен.

Так, главная особенность этой банкноты - редкий номер LF 60000004 A.

"Редкие 100-долларовые банкноты с хорошим номером. Состояние банкнот-ABOUT UNCIRCLATED", - говорится в объявлении.

Скрин объявления на OLX

Стоит отметить, что на самой купюре имеется чернильное пятно. А с ней большинство обменников и банков банкноты принимать отказываются.

В частности, всего в объявлении фото четырех купюр и в номере каждой несколько раз подряд повторяется одна и та же цифра.

Банкноты 100 долларов (olx.ua)

Такие купюры с редкими номерами можно продать дороже их номинальной стоимости. Однако, главным условием является то, чтобы ее состояние было идеальным.

Интересно, что коллекционеры любят купюры с низкими серийными номерами, например, ниже 1000 или 100 (например, 00000100).