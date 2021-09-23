ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине купюру 100 долларов продают за 40 тысяч: в чем ее особенность

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 21:50
В Украине купюру 100 долларов продают за 40 тысяч: в чем ее особенность В Украине продают редкие 100 долларов (freepik.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине на продажу выставили редкую купюру в 100 долларов. За нее просят 1,5 тысячи долларов, что составляет почти 40 тысяч гривен.

Соответствующее объявление обнародовано на OLX.

Так, главная особенность этой банкноты - редкий номер LF 60000004 A.

"Редкие 100-долларовые банкноты с хорошим номером. Состояние банкнот-ABOUT UNCIRCLATED", - говорится в объявлении.

В Украине купюру 100 долларов продают за 40 тысяч: в чем ее особенностьСкрин объявления на OLX

Стоит отметить, что на самой купюре имеется чернильное пятно. А с ней большинство обменников и банков банкноты принимать отказываются.

В частности, всего в объявлении фото четырех купюр и в номере каждой несколько раз подряд повторяется одна и та же цифра.

В Украине купюру 100 долларов продают за 40 тысяч: в чем ее особенностьВ Украине купюру 100 долларов продают за 40 тысяч: в чем ее особенностьВ Украине купюру 100 долларов продают за 40 тысяч: в чем ее особенностьВ Украине купюру 100 долларов продают за 40 тысяч: в чем ее особенностьБанкноты 100 долларов (olx.ua)

Такие купюры с редкими номерами можно продать дороже их номинальной стоимости. Однако, главным условием является то, чтобы ее состояние было идеальным.

Интересно, что коллекционеры любят купюры с низкими серийными номерами, например, ниже 1000 или 100 (например, 00000100).

Ранее мы сообщали, что в Украине за 30 тысяч продают 1-гривневую купюру.

Также мы писали об уникальной 1-гривневую монету, которую можно продать за 1 тысячу долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкнота
LITE
Праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день
Праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день