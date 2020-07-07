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В Украине продают авто, на котором ездил Зеленский

Вторник 07 июля 2020 обновлено 21:41
В Украине продают авто, на котором ездил Зеленский
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В сети выставили на продажу авто, на котором ездил Зеленский

В Украине продают пикап Chevrolet Silverado. Но это не простая машина, на ней ездил президент Василий Голобородько, которого играл Владимир Зеленский, в сериале "Слуга народа". Авто 2005 года выпуска и за него просят 10 990 долларов.

На вид пикап выглядит очень прилично, и может похвастаться кожаным салоном, и новой резиной. Но вот пробег у него очень внушительный - 320 тысяч километров. Авто продается на сайте Autopark.ua.

В Украине продают авто, на котором ездил ЗеленскийВ Украине продают авто, на котором ездил Зеленский

В Украине продают авто Зеленского из сериала "Слуга народа" (фото: autopark.ua)

В Chevrolet Silverado также установлена хорошая акустика Pionner с сабвуфером, кондиционер, система мультимедиа с камерой заднего вида, автозапуск авто, датчик света и ксенон.

В Украине продают авто, на котором ездил Зеленский

В Украине продают авто Зеленского из сериала "Слуга народа" (фото: autopark.ua)

Есть также система ГБО. Впрочем, владелец авто сможет переключаться между газом и бензином. Под капотом стоит 4,3 литровый мотор, который выдает 190 лошадиных сил. Коробка передач - 4-ступенчатый "автомат".

В Украине продают авто, на котором ездил ЗеленскийВ Украине продают авто, на котором ездил Зеленский

В Украине продают авто Зеленского из сериала "Слуга народа" (фото: autopark.ua)

Напомним, в Украине за пьяное вождение хотят снова изменить наказание. Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене наказания в виде тюремного заключения за пьяное вождение. Его полностью поддержало МВД, но предложили еще один способ наказывать за пьяное вождение.

Ранее на курорте под Одессой заметили парковку элитных авто. При этом стоимость припаркованных автомобилей оценивается большем, чем полмиллиона долларов.

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