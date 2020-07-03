Не тюрьма, так аресты: в Украине за пьяное вождение хотят снова изменить наказание

В Украине за пьяное вождение хотят ввести аресты (фото: freepik.com)

МВД Украины просит помимо штрафов для пьяных водителей разрешить админаресты на 15 суток

В Украине отменили наказания в виде тюремного заключения за пьяное вождение. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, и после вступления его в силу нетрезвых водителей не будут лишать свободы.

Таким образом, водителей подшофе за рулем снова будут наказывать по ст. 130 КУоАП, которая предусматривает штраф и лишение прав.

В МВД Украины поддержали решение президента, однако предложили еще один способ наказывать за пьяное вождение. Об этом 3 июля говорится на сайте министерства.

Как отмечают правоохранители, процедура оформления данного нарушения в рамках уголовного проступка сложна и занимает около 6-8 часов.

При этом на административную процедуру требуется времени максимум 3 часа.

Пьяная езда наказывается штрафом в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Если водитель снова сел за руль в нетрезвом состоянии, сумма увеличивается до 51 тысячи гривен, с запретом управлять авто на срок от 2 до 3 лет.

В МВД считают, что таких штрафов и лишения водительского удостоверения недостаточно. В министерстве предложили ввести административный арест на 15 суток за повторное нарушение, совершенное в течение года.

Напомним, что допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле.

Ранее сообщалось, что 1 июля подняли размер штрафов за вождение в нетрезвом состоянии.

Кроме того, МВД подготовило законопроект, который предусматривает увеличение размера штрафов за превышение скорости.

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Автор: Владимир Костырин