В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

У мережі виставили на продаж авто, на якому їздив Зеленський

В Україні продають пікап Chevrolet Silverado. Але це не проста машина, на ній їздив президент Василь Голобородько, якого грав Володимир Зеленський, в серіалі "Слуга народу". Авто 2005 року випуску і за нього просять 10 990 доларів.

На вигляд пікап виглядає дуже пристойно, і може похвалитися шкіряним салоном, і новою гумою. Але ось пробіг у нього дуже значний - 320 тисяч кілометрів. Авто продається на сайті Autopark.ua.

В Україні продають авто Зеленського з серіалу "Слуга народу" (фото: autopark.ua)

У Chevrolet Silverado також встановлена ​​хороша акустика Pionner з сабвуфером, кондиціонер, система мультимедіа з камерою заднього виду, автозапуск авто, датчик світла і ксенон.

В Україні продають авто Зеленського з серіалу "Слуга народу" (фото: autopark.ua)

Є також система ГБО. Втім, власник авто зможе перемикатися між газом і бензином. Під капотом стоїть 4,3 літровий мотор, який видає 190 кінських сил. Коробка передач - 4-ступінчастий "автомат".

В Україні продають авто Зеленського з серіалу "Слуга народу" (фото: autopark.ua)

Нагадаємо, в Україні за п'яне водіння хочуть знову змінити покарання. Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування покарання у вигляді тюремного ув'язнення за п'яне водіння. Його повністю підтримало МВС, але запропонували ще один спосіб карати за п'яне водіння.

Раніше на курорті під Одесою помітили парковку елітних авто. При цьому вартість припаркованих автомобілів оцінюється більшому, ніж півмільйона доларів.