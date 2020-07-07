ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 21:41
В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У мережі виставили на продаж авто, на якому їздив Зеленський

В Україні продають пікап Chevrolet Silverado. Але це не проста машина, на ній їздив президент Василь Голобородько, якого грав Володимир Зеленський, в серіалі "Слуга народу". Авто 2005 року випуску і за нього просять 10 990 доларів.

На вигляд пікап виглядає дуже пристойно, і може похвалитися шкіряним салоном, і новою гумою. Але ось пробіг у нього дуже значний - 320 тисяч кілометрів. Авто продається на сайті Autopark.ua.

В Україні продають авто, на якому їздив ЗеленськийВ Україні продають авто, на якому їздив Зеленський

В Україні продають авто Зеленського з серіалу "Слуга народу" (фото: autopark.ua)

У Chevrolet Silverado також встановлена ​​хороша акустика Pionner з сабвуфером, кондиціонер, система мультимедіа з камерою заднього виду, автозапуск авто, датчик світла і ксенон.

В Україні продають авто, на якому їздив Зеленський

В Україні продають авто Зеленського з серіалу "Слуга народу" (фото: autopark.ua)

Є також система ГБО. Втім, власник авто зможе перемикатися між газом і бензином. Під капотом стоїть 4,3 літровий мотор, який видає 190 кінських сил. Коробка передач - 4-ступінчастий "автомат".

В Україні продають авто, на якому їздив ЗеленськийВ Україні продають авто, на якому їздив Зеленський

В Україні продають авто Зеленського з серіалу "Слуга народу" (фото: autopark.ua)

Нагадаємо, в Україні за п'яне водіння хочуть знову змінити покарання. Президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування покарання у вигляді тюремного ув'язнення за п'яне водіння. Його повністю підтримало МВС, але запропонували ще один спосіб карати за п'яне водіння.

Раніше на курорті під Одесою помітили парковку елітних авто. При цьому вартість припаркованих автомобілів оцінюється більшому, ніж півмільйона доларів.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України Володимир Зеленськийавтомобили
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся