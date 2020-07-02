На курорте под Одессой заметили парковку элитных авто: Монако отдыхает

Под Одессой заметили дорогие авто (коллаж РБК-Украина)

В Одесской области на курорте заметили кучу дорогих авто

В Одесской области на курорте местные жители заметили на парковке целый фешенебельный автопарк. Хотя это не столица, но стоимость припаркованных автомобилей оценивается большем, чем полмиллиона долларов.

Как сообщает издание "ТопЖыр", снимок прислал один из читателей во время отдыха. Он отмечает, что большинство автомобилей на киевских номерах.

Под Одессой замечены элитные авто (фото: topgir.com.ua)

Слева на право расположились: Porsche Cayenne, Brabus G500 4×4², Bentley Bentayga, кабриолет Aston Martin DB11, новый Jaguar F-Type R 2020.

Судя по всему, отель пользуется спросом среди богатых украинцев. Причем, особенно в карантин, когда провести выходные за рубежом весьма проблематично.

Отметим, что на прошлых длинных выходных по поводу Дня Конституции в Одессе был настоящий аншлаг. Работали бары, ночные, клубы, рестораны, а в самом городе наблюдалось много киевлян. О социальной дистанции люди забыли, маски практически нигде не надевали.

Как мы ранее писали, в Киеве заметили дорогущее авто на крымских номерах.

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Автор: Людмила Жукова