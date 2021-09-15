В Украине получить водительские права будет проще: что изменилось

В Украине упрощают получение новых водительских прав. Если документ заказать в мобильном приложении "Дія" или электронном кабинете водителя, то его можно будет получить на отделении Укрпочты, или же его доставит курьер.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"В условиях пандемии COVID-19 возможность получить водительское удостоверение по почте или курьером особенно актуальна", - говорится в сообщении. Что нужно сделать, чтобы получить новые права Зайдите в приложение "Дія" в раздел "Услуги" - "Замена водительского удостоверения"; Выберите причину замены и укажите место регистрации проживания; Выберите способ доставки водительского удостоверения; Прикрепите скан или фото актуальной медицинской справки и подтвердите отражение в водительском удостоверении группы крови и резус-фактора; Укажите контактные данные; Подпишите заявление; После подписания и отправки заявления оплатите услуги за выдачу прав и доставку. Когда документ будет готов, он появится у вас в мобильном приложении "Дія", а пластиковое удостоверение доставят вам курьером, или в выбранное отделение Укрпочты.