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В Україні отримати водійські права буде простіше: що змінилося

Автор: Роман Мирончук

В Україні спрощують отримання нових водійських прав. Якщо документ замовити в мобільному додатку "Дія" або електронному кабінеті водія, то його можна буде отримати на відділенні Укрпошти, або ж його доставить кур'єр.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"В умовах пандемії COVID-19 можливість отримати водійське посвідчення поштою або кур'єром особливо актуальна", - йдеться в повідомленні.

Що потрібно зробити, щоб отримати нові права

  1. Зайдіть в додаток "Дія" в розділ "Послуги" - "Заміна водійського посвідчення";
  2. Виберіть причину заміни і вкажіть місце реєстрації проживання;
  3. Виберіть спосіб доставки водійського посвідчення;
  4. Прикріпіть скан або фото актуальної медичної довідки і підтвердіть відображення в водійському посвідченні групи крові і резус-фактора;
  5. Вкажіть контактні дані;
  6. Підпишіть заяву;
  7. Після підписання і відправки заяви сплатіть послуги за видачу прав і доставку.

Коли документ буде готовий, він з'явиться у вас в мобільному додатку "Дія", а пластикове посвідчення доставлять вам кур'єром, або в вибране відділення Укрпошти.

Нагадаємо українці зможуть розмитнити авто через смартфон за допомогою мобільного додатку та порталу "Дія".

Ми також писали про те, що в МВС пояснили, що потрібно робити якщо в додатку "Дія" не відображається водійське посвідчення.

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