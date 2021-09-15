Украинцы смогут растаможить авто через смартфон

Коллаж РБК-Украина: в Украине растаможка авто будет доступна через "Дія"

В Украине владельцы автомобилей получат возможность растаможить транспорт с помощью мобильного приложения и портала "Дія". Сейчас такая опция готовится к реализации в рамках запуска эксперимента, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.

Об этом 15 сентября говорится в сообщении на Правительственном портале.

Чиновник отметил, что для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто составляло неудобства. Ввиду этого правительство приняло постановление о старте реализации эксперимента о таможенном оформлении транспортных средств с "Дії". Что можно будет сделать через смартфон: подать необходимые документы на растаможку,

оплатить таможенный сбор онлайн через "Дію",

завершить таможенное оформление ТС в автоматическом режиме. "Все очень удобно, просто и без никакой коррупции", - подчеркнул Шмыгаль. Отмечается, что экспериментальный проект заработает только после принятия в Раде соответствующих изменений в законодательство.