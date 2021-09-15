Украинцы смогут растаможить авто через смартфон
В Украине владельцы автомобилей получат возможность растаможить транспорт с помощью мобильного приложения и портала "Дія". Сейчас такая опция готовится к реализации в рамках запуска эксперимента, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе сегодняшнего заседания Кабмина.
Об этом 15 сентября говорится в сообщении на Правительственном портале.
Чиновник отметил, что для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто составляло неудобства.
Ввиду этого правительство приняло постановление о старте реализации эксперимента о таможенном оформлении транспортных средств с "Дії".
Что можно будет сделать через смартфон:
- подать необходимые документы на растаможку,
- оплатить таможенный сбор онлайн через "Дію",
- завершить таможенное оформление ТС в автоматическом режиме.
"Все очень удобно, просто и без никакой коррупции", - подчеркнул Шмыгаль.
Отмечается, что экспериментальный проект заработает только после принятия в Раде соответствующих изменений в законодательство.
Ранее сообщалось, что льготная растаможка "евроблях" дала сбой, из-за чего штрафы начали поступать друзьям и родственникам владельцев авто на иностранных номерах.
Также мы писали о том, что у украинцев отбирают "евробляхи" прямо во время растаможки.