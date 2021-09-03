В "Дие" не отображается водительское удостоверение: в МВД объяснили, что нужно делать
Фото: водительское удостоверение в приложении "Дия" (РБК-Украина)
Министерство внутренних дел составило инструкцию с советами, что делать, если в приложении "Дия" не отображается водительское удостоверение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.
В ведомстве сообщили, что гражданам, у которых не отображается водительское удостоверение в "Дие", нужно пройти верификацию.
Последовательность действий следующая:
- для начала нужно авторизоваться в "-Электронном кабинете водителя" (https://e-driver.hsc.gov.ua);
- выбрать вкладку "Верификация данных";
- выбрать "Уточнение данных в реестре водительских удостоверений" ;
- добавить фото документа с обеих сторон;
- оставить комментарий, в котором указать, что не так с документом;
- создать и подтвердить заявление.