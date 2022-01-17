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В Украине снова подорожало сало: сколько стоит любимый продукт

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Понедельник 17 января 2022 18:02
В Украине снова подорожало сало: сколько стоит любимый продукт Фото: В Украине рекордно подорожало сало (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Цена на сало на украинских рынках и в магазинах за последний год выросла почти на 26%. Самая высокая цена на любимый украинский продукт наблюдалась в декабре 2021 года.

Об этом сообщает портал Agrotimes со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Средняя потребительская цена на сало в 2021 году выросла на 25,9%. В начале года один килограмм любимого продукта украинцев стоил почти 79 гривен. До декабря цена сала взлетела уже до 99,41 гривны.

Как отмечают эксперты, цена на сало в декабре была самой высокой за весь год. А вот стоимость сала в начала года – была самой низкой.

Накануне праздников цена за один килограмм сала на украинских рынках взлетела просто до небес – покупатели сообщали о ценниках от 200 гривен и выше.

Стоит отметить, что и обычная цена любимого украинского продукта была также выше средней – от 140 до 185 гривен за один килограмм.

После праздников цены начали снижаться – сейчас килограмм сала стоит на украинских рынках от 120 до 138 гривен.

Зимой сало пользуется популярностью

Одна из причин подорожания сала – спрос у покупателей. Кроме того, что этот продукт активно начинают покупать перед новогодними праздниками, его и еще и скупают в холодное время года для поддержания здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, почему зимой обязательно нужно есть сало.

А также рассказывали о том, какое сало самое полезное и кому этот продукт есть нельзя.

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