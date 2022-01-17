В Україні знову подорожчало сало: скільки коштує улюблений продукт
Ціна на сало на українських ринках і в магазинах за останній рік зросла майже на 26%. Найвища ціна на улюблений український продукт спостерігалася в грудні 2021 року.
Про це повідомляє портал Agrotimes з посиланням на дані Державної служби статистики.
Середня споживча ціна на сало у 2021 році зросла на 25,9%. На початку року один кілограм улюбленого продукту українців коштував майже 79 гривень. До грудня ціна сала злетіла вже до 99,41 гривні.
Як відзначають експерти, ціна на сало в грудні була найвищою за весь рік. А ось вартість сала в початку року - була найнижчою.
Напередодні свят ціна за один кілограм сала на українських ринках злетіла просто до небес - покупці повідомляли про цінники від 200 гривень і вище.
Варто відзначити, що і звичайна ціна улюбленого українського продукту була також Вище середньої – від 140 до 185 гривень за один кілограм.
Після свят ціни почали знижуватися - зараз кілограм сала коштує на українських ринках від 120 до 138 гривень.
Взимку сало користується популярністю
Одна з причин подорожчання сала - попит у покупців. Крім того, що цей продукт активно починають купувати перед новорічними святами, його і ще й скуповують в холодну пору року для підтримки здоров'я.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому взимку обов'язково потрібно їсти сало.
А також розповідали про те, яке сало найкорисніше і кому цей продукт їсти не можна.