В Украине поднимут тарифы на воду: кому больше всего не повезет

Тарифы на холодную воду начнут поднимать во всех областях Украины с февраля-марта 2020 года. В среднем платежки за воду увеличатся на 20%. Как объясняют в правительстве, такое подорожание связано с увеличением стоимости электроэнергии, высокими расходами на оплату труда и повышением минимального прожиточного минимума и зарплат.

Решение о повышении тарифов на холодную воду было принято еще 4 февраля на заседании НКРЭКУ, а потребители получать платежки с повышенными тарифами уже в феврале-марте, пишет издание OBOZREVATEL.

Самая дорогая вода будет в Кропивницком и Ужгороде, там за один кубометр придется заплатить от 33,75 гривны до 37,62 гривны. А вот жителям Запорожья, Черновцов, Луцка и Львова повезет – им придется отдать за 1 кубометр воды от 19,71 гривны. Для жителей столицы один кубометр будет стоить 22,99 гривны. В остальных регионах цена будет колебаться от 21,60 гривны до 26,7 гривны.

Как установил Кабинет министров Украины, норма потребления холодной воды на одного человека в месяц – это 2 кубометра. Соответственно, семья из трех человек теперь будет платить от 118 до 225 гривен в месяц. Ранее это сумма колебалась от 96 до 180 гривен. Однако у многих жителей Украины стоят счетчики на воду.

В пресс-службе Водоканала объяснили, что на повышение тарифа повлияло увеличение расходов на оплату труда, изменение тарифов на электричество, увеличение расходов на амортизацию, рост расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти, отопление, аренду и другое.