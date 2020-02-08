В Україні підвищать тарифи на воду: кому найбільше не пощастить

Тарифи на холодну воду почнуть підіймати у всіх областях України з лютого-березня 2020 року. У середньому платіжки за воду збільшаться на 20%. Як пояснюють в уряді, таке подорожчання пов'язане зі збільшенням вартості електроенергії, високими витратами на оплату праці та підвищенням мінімального прожиткового мінімуму та зарплат.

Рішення про підвищення тарифів на холодну воду було прийнято ще 4 лютого на засіданні НКРЭКУ, а споживачі отримувати платіжки з підвищеними тарифами вже в лютому-березні, пише видання OBOZREVATEL.

Найдорожча вода буде у Кропивницькому та Ужгороді, там за один кубометр доведеться заплатити від 33,75 гривні до 37,62 гривні. А ось жителям Запоріжжя, Чернівців, Луцька та Львова пощастить – їм доведеться віддати за 1 кубометр води від 19,71 гривні. Для жителів столиці один кубометр буде коштувати 22,99 гривні. В інших регіонах ціна буде коливатися від 21,60 гривні до 26,7 гривні.

Як встановив Кабінет міністрів України, норма споживання холодної води на одну людину в місяць – це 2 кубометри. Відповідно, сім'я з трьох осіб тепер буде платити від 118 до 225 гривень в місяць. Раніше ця сума коливалася від 96 до 180 гривень. Однак у багатьох жителів України стоять лічильники на воду.

У прес-службі Водоканалу пояснили, що на підвищення тарифу вплинуло збільшення витрат на оплату праці, зміна тарифів на електроенергію, збільшення витрат на амортизацію, зростання витрат на пально-мастильні матеріали, запчастини, опалення, оренду та інше.