Новые купюры и повышение цен: все нововведения в Украине с 1 февраля

Что изменится в Украине в феврале 2020 года (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

В феврале ожидается понижение цен на бензин и рост тарифов

В Украине с 1 февраля 2020 года будет несколько важных нововведений. В оборот введут новую купюру, демонтируют таксофоны, поднимут цены, а также тарифы. Все изменения в феврале – в материале Styler.

Тарифы на коммунальные услуги

В феврале платежки украинцев на газ вырастут в среднем на 10%. В январе выросла цена на газ почти на 40 копеек и теперь за один кубометр придется заплатить 4,65 гривны. Кроме того, в платежках теперь разделят цену на сам газ и за его доставку. С января тариф на распределение газа вырос на 46% и в февральских платежках потребителям придется заплатить дополнительно от 0,28 копеек до 1,99 гривны за каждый кубометр дополнительно.

Цена за куб зависит от региона, в Киеве – он самый низкий, а самый дорогой – во Львовской области. Квитанции за доставку газа и за использованные кубы разделят, и они будут приходить в разное время - за транспортировку на месяц раньше. Таким образом, цена на газ вырастет по двум параметрам – на 10% по тарифу, и за доставку – на 46%.

С 1 февраля поднимутся цены у провайдеров интернета и кабельного телевидения. В среднем ежемесячные услуги вырастут на 20-40 гривен. Как отмечают в интернет-ассоциации Украины, повышение цен связано с повышением цен на энергоносители и расходных материалов.

Цены

В феврале ожидается понижение цен на бензин в среднем на 5%. Как отмечают эксперты, это связано с коронавирусом в Китае. Мировые цены на нефть на фоне паники пошли вниз и это может привести к снижению цен на топливо и на украинских заправках. Однако цены могут остаться и на прежнем уровне, если при снижении цен на нефть, доллар в Украине будет продолжать расти.

Также эксперты прогнозируют рост цен на продукты питания в среднем на 10-20%. Это повышение будет традиционным, так как в феврале всегда дорожают овощи прошлогоднего урожая. Возможно также подорожание молочных продуктов. Подорожают и фрукты, хотя из-за паники, связанной с коронавирусом, некоторые торговые точки начали снижать цены на бананы.

Новая купюра

В феврале в оборот выпустят новую купюру номиналом в 200 гривен. Она будет выпущена в том же дизайне, что и новые банкноты номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен. Основная причина замены – это улучшение защиты новой купюры от подделки.

Другие нововведения

В Украине демонтируют таксофоны, так как ими практически перестали пользоваться. Укртелеком сообщил, что за последние годы спросы на услуги связи упали почти в три раза. Оборудование уже устарело и менять на более новые нет смысла, так как их в Украине не производят.

Также в феврале вступит в силу закон, который откроет доступ к водным побережьям общего пользования. За ограничение доступа граждан к берегам общего пользования будут штрафовать на сумму от 3400 до 17000 гривен. Незаконные постройки заставят демонтировать, и контролировать весь процесс будет Государственная экологическая инспекция.