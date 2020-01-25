В Украине отменили повышение пенсионного возраста: кого это коснется

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут начисляться некоторым категориям по "льготному возрасту"

Пенсии в Украине смогут вовремя согласно своему возрасту и стажу оформить некоторые категории получателей выплат. Дело в том, что Конституционный суд Украины отменил повышение пенсионного возраста для многих жителей страны. Кто вошел в эту категорию - в материале Styler.

В пресс-службе Конституционного суда сообщили, что повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц было признано незаконным.

Речь идет о постепенном увеличении на пять лет возраста выхода на пенсию на льготных условиях для работников, определенных в нормах закона №213 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII.

Кому не будут повышать пенсионный возраст:

работникам с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, текстильного производства, те, кто занят на станках и машинах);

многодетным матерям (пять и больше детей), занятым в сельском хозяйстве;

водителям городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, которые работают на вредном производстве.

Отметим, что до изменений в законодательстве, при наличии достаточного стажа, женщины могли выходить на пенсию в 45-50 лет, а мужчины в 50-55. Изменения предусматривали поэтапное повышение возраста на пять лет, но теперь эту норму отменил КСУ. Решение суда этой инстанции является окончательным.

Напомним, с 1 апреля в Украине женщинам повысят пенсионный возраст. Начиная с этой даты, женщины смогут выходить на пенсию уже в возрасте 59,5 лет (те, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года). А женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту лишь после достижения 60-лет, то есть в 2021 году.

Кроме того в Раде анонсировали, что с 2023 или 2025 года в Украине начнут снова повышать пенсионный возраст. Ориентировочно, каждый год будет прибавляться по одному месяцу.