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В Украине в 2020 году трижды повысят пенсии: кто получит прибавку

STYLERЖизнь    18.01.2020 - 11:03
В Украине в 2020 году трижды повысят пенсии: кто получит прибавку
Пенсии в Украине 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут несколько раз пересчитываться

Пенсии в Украине в 2020 году будут трижды пересчитаны в связи с индексацией и повышением прожиточного минимума, а также новыми пенсионными программами. Как изменятся пенсии к концу 2020 года, кто сможет рассчитывать на прибавку, а кому выплаты не увеличат - в материале Styler.

Индексация в марте

В марте 2020 года будет произведена автоматическая индексация пенсий, в результате которой пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку. Конкретные цифры будут опубликованы уже в конце января.

Индексацию проведут по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год". Эксперты считают, что после перерасчета пенсии в среднем вырастут на 12-15%.

Двукратное повышение "минималки"

Минимальная пенсия будет повышаться вместе с изменениями прожиточного минимума. Так, с 1 июля 2020 года "минималка" увеличится на 74 грн - с 1638 до 1712 грн. А 1 декабря 2020 года минимальный размер выплат будет увеличен еще на 57 грн. Таким образом, до конца года минимальная пенсия составит 1769 грн.

В то же время, работающим пенсионерам и пенсионерам-предпринимателям вряд ли стоит ждать повышений. Вместо этого с них могут высчитать деньги после верификации, если они не вовремя заявили в ПФУ о трудоустройстве, либо там по каким-либо причинам не учли перемены и повысили выплаты.

Программа для пенсионеров старше 80-ти

Кроме того, в декабре 2019 года президент Зеленский анонсировал существенную прибавку для пенсионеров категории 80+. По словам гаранта, на эти потребности уже выделено 13 млрд гривен. Пенсионеры смогут получать от 400 до 1100 гривен ежемесячно.

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