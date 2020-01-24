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Пенсионеры в Украине смогут получить компенсацию: кого это коснется

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 17:27
Пенсионеры в Украине смогут получить компенсацию: кого это коснется
Пенсии и зарплаты в Украине могут компенсировать за задержку (коллаж: РБК-Украина)

Получатели пенсий и других социальных выплат смогут получить денежное возмещение

Пенсии в Украине и другие социальные выплаты в 2020 году могут быть увеличены за счет компенсаций из-за задержки выплат. Такой проект в скором времени будет подан Кабмином в Верховную Раду. Получатели каких пособий смогут получить надбавку - в материале Styler.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство в скором времени инициирует осуществление компенсаций украинцам в случае задержек с выплатами.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", - написал Гончарук.

На компенсацию в случае задержки смогут рассчитывать украинцы, получающие такие выплаты:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

Пенсионеры в Украине смогут получить компенсацию: кого это коснется

Социальные выплаты могут компенсировать за задержку (скрин: Telegram/Алексей Гончарук)

Напомним, что в марте 2020 будет проведена автоматическая индексация пенсий. В ПФУ уже объявили индекс "средней зарплаты", по которому будут рассчитывать прибавку. Эксперты говорят, что пенсия сможет увеличиться на 12-15%. Как рассчитать свою пенсию - можно прочесть в материале.

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