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В Україні скасували підвищення пенсійного віку: кого це торкнеться

STYLERЖиття    25.01.2020 - 09:33
В Україні скасували підвищення пенсійного віку: кого це торкнеться
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні будуть нараховуватися деяким категоріям за "пільговим віком"

Пенсії в Україні зможуть вчасно згідно зі своїм віком і стажем оформити деякі категорії одержувачів виплат. Річ у тому, що Конституційний суд України скасував підвищення пенсійного віку для багатьох жителів країни. Хто увійшов у цю категорію - в матеріалі Styler.

У прес-службі Конституційного суду повідомили, що підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб було визнано незаконним.

Йдеться про поступове збільшення на п'ять років віку виходу на пенсію на пільгових умовах для працівників, визначених у нормах закону №213 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII.

Кому не будуть підвищувати пенсійний вік:

  • працівникам з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці (підземні роботи, трактористи-машиністи, доярки, працівниці на вирощуванні тютюну, текстильного виробництва, ті, хто зайнятий на верстатах і машинах);
  • багатодітним матерям (п'ять і більше дітей), зайнятим у сільському господарстві;
  • водіям міського пасажирського транспорту та вантажних автомобілів, які працюють на шкідливому виробництві.

Зазначимо, що до змін в законодавстві, за наявності достатнього стажу, жінки могли виходити на пенсію в 45-50 років, а чоловіки в 50-55. Зміни передбачали поетапне підвищення віку на п'ять років, але тепер цю норму скасував КСУ. Рішення суду цієї інстанції є остаточним.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні жінкам підвищать пенсійний вік. Починаючи з цієї дати, жінки зможуть виходити на пенсію у віці 59,5 років (ті, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року). А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, зможуть оформити пенсію за віком лише після досягнення 60 років, тобто у 2021 році.

Крім того в Раді анонсували, що з 2023 або 2025 року в Україні почнуть знову підвищувати пенсійний вік. Орієнтовно, кожен рік буде додаватися по одному місяцю.

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