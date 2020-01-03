ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пенсионерам в Украине готовят очень неприятный сюрприз: в чем суть

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 16:22
Пенсионерам в Украине готовят очень неприятный сюрприз: в чем суть
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионерам в Украине готовят очередное ужесточение требований

Пенсии в Украине в 2020 году начнут частично начислятся в рамках очередной пенсионной реформы. Украинцам готовят неприятный сюрприз в виде повышения пенсионного возраста, кроме того жителей страны постепенно будут переводить на накопительную систему. К чему стоит готовиться украинцам уже весной этого года - в материале Styler.

Народній депутат и глава Комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала, что уже с 2023-го или 2025-го года в Украине будет плавно повышаться пенсионный возраст. Ориентировочно, будет добавляться один месяц в год.

Такие меры нужны для того, чтобы стимулировать украинцев работать дольше, чтобы заработать себе на более высокую пенсию.

Кроме того, Третьякова анонсировала, что уже в марте 2020 года будет запущена так называемая "вторая пенсия".

Суть программы заключается в том, что каждый работающий украинец должен будет пополнять лицевой счет. И при этом накопление к пенсии будет обязательным условием.

"Будет фактически обязательное накопление к пенсии, когда человек откладывает на пенсию столько, сколько хочет он, может быть и 0%, а работодатель за свой счет докладывает по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты", - заявила Третьякова.

Напомним, что в Украине продолжает действовать пенсионная реформа по увеличению пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Ее запустили в 2011 году - каждый год возраст для выхода женщин на пенсию увеличивался на полгода. В 2021 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.

Кроме того, с 2018 года начала работать реформа по увеличению обязательного страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Закончится эта реформа в 2028 году. В Минсоцполитики уже посчитали, что к этому времени в Украине половина людей пенсионного возраста не смогут оформить выплаты вовремя.

На сколько на самом деле вырастут пенсии в 2020 году: озвучены цифры Половина украинцев не сможет оформить пенсию: с чем это связано
Новости Украины пенсии
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь