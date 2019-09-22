Пенсии в 2020 году: чего ждать украинцам

Пенсии в Украине 2020 - уточнен новый размер соцвыплат (фото: УНИАН)

В Украине социальные выплаты получают 11 349 912 граждан

Пенсии в Украине в 2020 году поднимутся, но повышение будет поэтапным. Но по прогнозам Павла Розенко минимум к концу следующего года составит 1900 гривен. При этом вырастут и другие социальные выплаты, как и минимальная заработная плата. Каким будет размер выплат и кому повезет больше - в специальном материале STYLER.

Пенсии в Украине в 2020 году

Как сообщается, пенсии в Украине в 2020-м повысят несколько раз — в июле и в декабре. В результате минимальная пенсия должна увеличиться с действующих 1564 грн до около 1800 грн.

Более того, при минимальной зарплате в 6,5 тыс. грн (такую выплату анонсировали) часть украинцев сможет претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тыс. грн. Так, по закону украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) имеют право на пенсию в размере не менее 2,4 тыс. грн. Если же их расчетный размер пенсии ниже, то разницу должны компенсировать из государственного бюджета.

Пенсии в Украине 2020 - уточнен новый размер соцвыплат (коллаж РБК-Украина)

При этом при росте минимальной пенсии до 1,8 тыс. грн максимальный размер пенсии, на который имеют право украинцы с высокими (как минимум в 8 раз выше средних) зарплатами или специальными правами, составит 18 тыс. грн. Повышение минималки повлияет только на тех, кто на данный момент получает меньше указанной суммы. Остальные же украинцы будут получать выплаты по формуле с учетом размера инфляции и динамики зарплат.

Стоит отметить, что в проекте государственного бюджета на 2020 год (проект №2000), предлагается замедлить рост социальных выплат до 8%. И это при том, что в 2019 году пенсии в среднем выросли на 12-17% и очередной этап повышения ожидается с 1 декабря.

Средняя пенсия в Украине с 1 июля увеличилась до 3006 гривен. Жителей Украины, которые получают пенсию на 1 июля было насчитано 11 349 912 человек.

Прожиточный минимум 2020 года

Законопроект также предусматривает повышение прожиточного минимума для украинцев.

С 1 января – 2027 гривен.

С 1 июля – 2118 гривен.

С 1 декабря – 2189 гривен.

Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна.

Для детей от 6 до 18 лет: детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен.

Для трудоспособных лиц: с 1 января – 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря- 2270 гривен.

Для лиц, которые потеряли трудоспособность: с 1 января – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривен, с 1 декабря – 1769 гривен.

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года поднимется до 4723 гривны.

Пенсии в Украине 2020 - уточнен новый размер соцвыплат (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Государственный контроль выплат: что изменится в 2020 году?

Согласно недавно принятому законопроекту, в Украине в три этапа будут проводить проверку (верификацию) всех, кто получает деньги от государства. Те средства, которые поступили незаконно, придется вернуть в бюджет. Такое решение было принято 20 сентября. Какие новшества ожидают пенсионеров в 2020 году:

чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства;

проверка будет происходить в три этапа;

последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили;

в единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства;

базу будут постоянно наполнять новой информацией;

если удастся найти нарушения, те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет;

чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Пенсии в Украине 2020 - уточнен новый размер соцвыплат (фото:пресс-служба НБУ)

Под верификацию (проверку) попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и так далее. Информация о вас попадет в единую систему, и ваше материальное положение изучат, если вы получаете: