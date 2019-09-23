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В Україні обмежили обсяг виплат одній з категорій пенсіонерів: подробиці

STYLERЖиття    23.09.2019 - 11:58
В Україні обмежили обсяг виплат одній з категорій пенсіонерів: подробиці
Ілюстративне фото (facebook.com/Пенсионный фонд)

Українським пенсіонерам підготували нововведення

В Україні обмежили обсяг виплачуваної пенсії деяким категоріям військовослужбовців - Кабмін затвердив відповідний порядок виплати в 2019 році.

За Законом № 2262 (від 9 квітня 1992 року "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначаються умови, норми і порядок пенсійного забезпечення осіб, які перебувають на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Нацполіції, Службі судової охорони, а також осіб начальницького і рядового складу Держспецзв’язку, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій чи Державної кримінально-виконавчої служби та деяких інших категорій осіб.

В Україні обмежили обсяг виплат одній з категорій пенсіонерів: подробиці

В Україні обмежили обсяг виплат пенсії деяким категоріям військових (Ілюстративне фото: kryzh.gov.ua)

Статтею 1 цього Закону передбачено право на наступні види пенсії:

  • довічна за вислугу років;
  • по інвалідності;
  • у разі втрати годувальника.

Згідно з постановою Кабміну від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", починаючи з 1 березня 2018 року військовим по-новому здійснюють грошове забезпечення, а саме було змінено складові виплат та підвищено обсяг виплачуваного грошового забезпечення.

Фото: скрін kmu.gov.ua

У 2019 році року виплата пенсій, призначених до 1 березня 2018 року і перерахованих з 1 січня 2018 року з урахуванням окладів, надбавок згідно з постановою № 704 здійснюється в розмірі 75% суми підвищеної пенсії, визначеної станом на 1 березня минулого року.

В Україні обмежили обсяг виплат одній з категорій пенсіонерів: подробиці

В Україні обмежили обсяг виплат пенсії деяким категоріям військових (Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Як передає "Урядовий кур'єр"(від 4 вересня, № 168), з 4 вересня поточного року постанова КМУ від 14 серпня № 804 набула чинності.

Фото: скрін kmu.gov.ua

Раніше ми писали про те, що в 2020 році можуть істотно збільшитися не тільки пенсійні виплати, а і сума мінімальної заробітної плати.

Пенсії і соцвиплати в Україні: обіцяного підвищення в 2020 році не буде Що не зарахують до стажу для пенсії: українців засмутили нововведенням
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