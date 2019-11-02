В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта самых опасных регионов

Синоптики предупредили украинцев о надвигающемся сильном ветре
В Украине 2 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение. На сайте Укргидрометцентра опубликовали карту самых опасных областей, где украинцам стоит быть предельно осторожными.
Самые опасные погодные условия будут в таких областях:
- Черниговская область;
- Житомирская область;
- Киевская область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Винницкая область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Тернопольская область.
Скриншот с сайта
Украинцев просят быть очень осторожными и без лишней надобности не покидать дом.
- Необходимо все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- Если вы оказались на улице, то стоит обходить рекламные щиты, линии электропередачи, деревья;
- В случае сильного ветра зайдите в здание
- Избегайте нахождения под деревьями, особенно тополями. Не паркуйте автомобили под деревьями