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Осторожно: синоптик дала неожиданный прогноз погоды на неделю

STYLERЖизнь    01.11.2019 - 11:00
Осторожно: синоптик дала неожиданный прогноз погоды на неделю
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине снова резко поменяется в большинстве областей

Погода в Украине в субботу, 2 ноября, ожидается прохладной в большинстве областей страны. А вот на следующей неделе погода приятно удивит украинцев. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечает Диденко, выходные в Украине будут прохладными, местами ожидаются дожди и сильный штормовой ветер.

"Мощная Атлантика наступает, холодный антициклон отступает. Уже завтра, 2 ноября, в большинстве областей температура воздуха поднимется. Немного, но все-таки максимально уже будет +6 +11 градусов. Ближайшая ночь будет морозной, -2 -8 градусов. Но и это зимнее кокетство прекратится", - написала синоптик и сообщила, что с воскресенья начнется потепление.

"В воскресенье и на следующей неделе тепло в Украину повалит мощно, во вторник-среду на Юге и Западе вероятно до +20 градусов. Появятся 2 ноября дожди, однако пока что только в западных областях, на остальной территории будет сухо, разве что увеличится облачность", - добавила Диденко и сделала важное предупреждение.

"Осторожно! Завтра-послезавтра в большинстве областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер", - сообщила она.

Осторожно: синоптик дала неожиданный прогноз погоды на неделю

Карта погоды

В Киеве суббота будет еще прохладной, в воскресенье возможен дождь, а потепление придет в столицу с понедельника.

"В Киеве суббота также будет ветряной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5 +8 градусов. В воскресенье в столице – сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10 +12 градусов. С ветром не шутите, обходите старые деревья, паркуйте с умом автомобиль. С начала следующей недели потепление усилится", - предупредила Наталка Диденко.

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