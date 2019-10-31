Новое бабье лето: когда в Украину вернется тепло до +19

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине начала показывать суровый ноябрьский нрав

Погода в Украине в ближайшие несколько дней все еще будет напоминать жителям страны, что зима близко. Но ситуация вскоре вновь кардинально изменится - в страну вернется ноябрьское бабье лето. Будет тепло, но мокро, об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

Так, ближайшей ночью по всей стране ожидаются заморозки от 0 до -6, а на северо-востоке от -5 до -8 ниже нуля. Днем скромные +3... +9, на Закарпатье до +11, а на Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донеччине от +2 до +4 градусов.

Дождей завтра не будет, в воздухе полный штиль - от 3 до 8 метров в секунду.

В Киеве, 1 ноября, +5... +7, ночью от -2 до -4, без осадков.

Похожая ситуация сохранится и в субботу, 2 ноября, но температура повысится на 1-2 градуса, а на Закарпатье начнет моросить.

Погода в Украине с 1 по 2 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Но уже в воскресенье, 3 ноября, ситуация кардинально изменится. Ощутимое потепление начнется с Запада - от +11 до +15, на Юге и в Центре +9... +12, на северо-востоке +6... +9. Ночные заморозки сохранятся лишь в восточном регионе.

Правда тепло прийдет вместе с антициклоном, который принесет моросящий дождь и хмурое небо.

Пик потепления придется на понедельник, 4 ноября - на Юге и в Крыму будет от +15 до +19 градусов, на Востоке +10... +13, а на остальных территориях от +14 до +18 градусов.

Во вторник, 5 ноября, температура на несколько градусов снизится, а часть Украины охватят ливни.

Погода в Украине с 3 по 5 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Такая мокрая и теплая, как для ноября, погода, судя по прогнозу для Киева от ресурса Gismeteo, продлится всю следующую неделю, а потом в страну придут дневные заморозки.

Погода в Киеве (скрин: gismeteo.ua)