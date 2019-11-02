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В Україні оголошено штормове попередження: карта найнебезпечніших регіонів

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Синоптики попередили українців про насування сильного вітру

В Україні 2 листопада синоптики оголосили штормове попередження. На сайті Укргідрометцентру опублікували карту найнебезпечніших областей, де українцям варто бути дуже обережними.

Найбільш небезпечні погодні умови будуть в таких областях:

  • Чернігівська область;
  • Житомирська область;
  • Київська область;
  • Черкаська область;
  • Кіровоградська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Вінницька область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Рівненська область;
  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Тернопільська область

Скріншот з сайту

Українців просять бути дуже обережними і без зайвої потреби не покидати будинок.

  • Необхідно всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • Якщо ви опинилися на вулиці, то варто обходити рекламні щити, лінії електропередачі, дерева;
  • У разі сильного вітру зайдіть в будівлю
  • Уникайте перебування під деревами, особливо тополями. Не паркуйте автомобілі під деревами
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